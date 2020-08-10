"في مكان أحسن أكيد" أحمد فهمي ينعى مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:20 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
نادين نجدي
نعى الفنان أحمد فهمي اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق فهمي على صورته قائلاً:"‏فى مكان احسن اكيد من الحقد و الغل .. الله يرحمك يا مصطفى" .


توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.

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