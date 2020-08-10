"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من الانفوجرافات حول منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء".


وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، تعد أول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي من خلال مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية، مضيفة أن المنظومة تتيح لمتخذي القرار متابعة أداء البرامج والخطط في الوزارات والهيئات كافة بشكل رقمي قابل للقياس.


وأوضحت انفوجرافات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة "أداء" هي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.


كما استعرضت سلسلة الانفوجرافات رسالة المنظومة والتي تتمثل في توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، كما تكوّن أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.


وتناولت الانفوجرافات في نقاط الأهداف الاستراتيجية للمنظومة والتي تتضمن تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، إلي جانب الموائمة بين أهداف الحكومة والأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، إلي جانب ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، وتسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية وفقًا للإنفوجرافات ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيجاد حلول عاجلة للمعوقات، ومن ثم تقويم الأداء ضمانًا لتنفيذ المستهدفات، إضافة إلي قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، إلي جانب تطوير الإطار المؤسسي لمنظومة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي
"التخطيط" تكشف أخر تطورات متابعة الأداء الحكومي

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