معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع لـ 4.6% خلال شهر يوليو
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:13 م
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر يوليو 4.6 % مقابل 7.8 % في نفس الشهر من العام الماضي.
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الاثنين الانخفاض السنوي إلى تراجع أسعار البيض، وأسعار الأرز، ومجموعة الفاكهة، والاسمالك والمأكولات البحرية،ومجموعة اللحوم والدواجن، ومجموعة الخضروات ومجموعة الملابس والأحذية.
وبتويرة شهرية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لاجمالي الجمهورية بنسبة 0.2 % في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق له.
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز والوقود الاخرى بنسبة 11.2 %، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة2.7%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1 %، ومجموعة خدمات المستشفيات 0.8 %
ارتفع معدل التضخم الشهري (0.2%) لشهر يوليو2020
· بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.2%) عن شهر
يونيو 2020.
· ترجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).
· سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر يوليو 2020 مقابل (7.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يوليو 2020 مقـارنة بشهـر يونيو 2020):
1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
· انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-8.3%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-8.1%).
· انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.7%).
· انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-4.5%) ومجموعة اللحوم مجمدة بنسبة (-0.3%).
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-6.6%) بسبب انخفاض أسعار الباذنـجان
بنسبة (-22.8%) والخيار بنسبة (-13.9%)، مجموعة الخضروات الجزرية
بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض اسعار البصل بنسبة (-9.2%).
· انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.9%).
· انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الأرز بنسبة (-0.8%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاض قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى
بنسبة (11.2%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).
5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).
6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة خدمات الفنادق
بنسبة (2.7%).
7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.4%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يوليو 2019):
1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.5%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
· انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-10.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الارز بنسبة (-24.8%).
· انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة (-8.5%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-10.3%) .
· انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر الحر بنسبة (-6.4%).
· انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-4.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-6.0%).
· انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-3.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-7.1%)، مجموعة الخضروات الجافة بنسبة (-5.0%) ومجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (-2.7%).
· انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-9.7%) ومجموعة اللحوم المجمدة بنسبة (-2.4%).
· انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-7.1%).
.... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (42.9%)، مجموعة الموالح
بنسبة (37.2%) ومجموعة العنبيات بنسبة (20.8%).
· ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة (8.2%) ومجموعة الزبد والسمن البلدي
بنسبة (3.6%).
· ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكاكاو بنسبة (3.6%) ومجموعة الشاي بنسبة (0.3%).
· ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.1%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.1%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (5.6%) ومجموعة الاحذية بنسبة (1.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (2.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى
بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.8%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (2.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في أعمال النظافة والصيانة الإعتيادية للمنازل بنسبة (3.0%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (9.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (10.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (8.2%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (6.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (12.0%) ومجموعة شراء المركبات
بنسبة (2.0%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (8.7%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).
9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (3.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.3%).
10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (7.8%) ومجموعة خدمات الفنادق
بنسبة (0.7%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%) ومجموعة خدمات اخري غير مصنفة في مكان اخر
بنسبة (7.5%).