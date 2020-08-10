معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع لـ 4.6% خلال شهر يوليو

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر يوليو 4.6 % مقابل 7.8 % في نفس الشهر من العام الماضي.





وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الاثنين الانخفاض السنوي إلى تراجع أسعار البيض، وأسعار الأرز، ومجموعة الفاكهة، والاسمالك والمأكولات البحرية،ومجموعة اللحوم والدواجن، ومجموعة الخضروات ومجموعة الملابس والأحذية.





وبتويرة شهرية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لاجمالي الجمهورية بنسبة 0.2 % في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق له.





وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز والوقود الاخرى بنسبة 11.2 %، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة2.7%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1 %، ومجموعة خدمات المستشفيات 0.8 %







