الصحة تنشر فيديو توعوي للحث على المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو توعوي لعدد من السيدات خلال الكشف عليهن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وحثت الوزارة السيدات على التوجه للوحدات الصحية للأطمئنان على صحتهم قائلة "ستات كتير اتطمنت على نفسها مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، من خلال الكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة، اتطمني على نفسك وزوري وحداتنا الصحية الموجودة في كل محافظات مصر، احنا في انتظارك كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً.





كمان يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية القريبة ليكي من خلال تطبيق صحة مصر











