الصحة تنشر فيديو توعوي للحث على المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:37 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو توعوي لعدد من السيدات خلال الكشف عليهن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحثت الوزارة السيدات على التوجه للوحدات الصحية للأطمئنان على صحتهم قائلة "ستات كتير اتطمنت على نفسها مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، من خلال الكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة، اتطمني على نفسك وزوري وحداتنا الصحية الموجودة في كل محافظات مصر، احنا في انتظارك كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً.

كمان يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية القريبة ليكي من خلال تطبيق صحة مصر



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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