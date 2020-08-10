المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة بيراميدز

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل أبناء السيد البدوي ضم كلا من :- 

محمود مسعود - سليمان عبد ربه - أحمد فهمي بكر - محمد فتحي - محمود "كابونجا" - أحمد الألفي - إسلام فؤاد - محمد أسعد - أحمد سالم صافي - محمود منصور - حسين فيصل.

البدلاء :- 

محمد العشري - حسام غالي - محمد الشاذلي - إيهاب سمير - أحمد الشناوي - محمد أونش - جون أفيري - محمد أشرف - محمد ناجي "جدو"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طنطا بيراميدز

أخبار تهمك

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ ساعتين

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يُضحي بنجم ليفربول من أجل ألكانتارا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ 36 دقيقة

محمد صلاح تأثر بـ 3 لاعبين في مسيرته.. فمن هم؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بروكيتش: هدفي وضع قطاع الناشئين بالأهلي على قمة القارة الإفريقية

منذ نصف ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

أكبر معدل أعمار في الممتاز.. هل تساعد الخبرات طنطا على البقاء؟

تشكيل طنطا ضد سموحة في الدوري المصري

قائمة طنطا لمواجهة الاسماعيلي غدا

تشكيل طنطا ضد الإنتاج الحربي

المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة اسوان بالدوري المصري

تشكيل طنطا.. مشاهدة مباراة طنطا ضد الزمالك بالدوري المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

05:18 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

05:01 م

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى