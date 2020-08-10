خبراء أسواق المال يكشفون تأثير الإستحواذات على المستثمرين والبورصة

تستحوذ بعض الشركات على أخري بهدف تكوين كيانات كبيره وجديدة لمواجهه الأزمات الماليه وخاصه بعد أزمه وباء فيروس كورونا وإغلاق العديد من الشركات الصغيره والتي لم تستطيع مواجهة تكاليف الإنتاج .

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسباب قيام هذه الشركات بالإستحواذ وتأثيره علي أداء السوق المصري

وقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال إنه من أهم أسباب قيام الشركات بالإستحوذات هي ، قدره الشركه علي المنافسه و الدخول في اسواق اخري لم تكن تسطيع الدخول بها و تكوين كيان اكبر قادر علي الاستثمار وتقليل التكاليف بالإضافة الي تسهيل الحصول علي تمويل من المصاريف بمنتهي السهولة ، وبالتالي نجد أن استحواذ شركه علي شركة اخري يصب في مصلحه كافه الأطراف .

كيف يستفاد حمله الاسهم من تلك الاستحواذات ؟

وأضاف الخبير لـ " الفجر" أنه عندما يتم استحواذ شركه علي اخري مقيده بالسوق المصري يتم عمل قيمه عادله للسهم وتكون أعلي بكثير من القيمه السوقيه للورقه الماليه ، وبالتالي تعود علي كافه المساهمين عند إعلان عرض الاستحواذ حيث يرتفع سعر السهم وهذا علي سبيل المثال عندما تم الإعلان عن الإستحواذ علي شركه مستشفي كليوباترا، فلوحظ ارتفاع سعر السهم بمقدار ٢٨% ، ولذلك فإن أي استحواذ يكون له تقيم خاص لتحديد قيمته العادله التي تصبح مفاجأه لكافه المستثمرين ، ويكون سعر السهم علي الشاشه أقل بكثير عن قيمته حين يتم الاستحواذ عليه وبالتالي يرتفع سعره ويكون إيجابي لكافه المساهمين .

وفي نفس السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن السيولة هي كلمة السر في القدرة علي الاستحواذات التي تتم بالأسواق، حيث أن الفرص المتاحة كثيرة والرغبة في التوسع والنمو والارتقاء فكرة اصيلة في عقل رواد الاعمال ولكن الوضع اختلف بعد وباء كورونا والتي اطاح ببعض الامال والطموحات عند البعض فتوقفت صفقات كانت في طريقها للظهور للنور وتاجلت اندماجات وتبدلت التفضيلات .





وأوضحت الخبيرة أنه في مصر بعد أن كان الاهتمام بإتمام صفقة إستحواذ في قطاع الاتصالات من قبل شركة اتصالات سعودية علي حصة في فودافون مصر تحولت الدافة من قطاع الاتصالات الي قطاعات أخري اثبتت كفائتها علي تحقيق ارباح في ظل جائحة كورونا كقطاع الادوية والرعاية الصحية ، والتي اثبت علي قدرتة علي تحقيق نتائج اعمال رابحة في ظل جائحة كورونا وخاصة من شركات اجنبية وامتد الاهتمام الي الاهتمام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي





وأضافت ، أن الاهتمامات قد إمتدت الي قطاعات الدفع الالكتروني ، وقطاع الاغذية والمشروبات ،وقطاع التعلم عن بعد ، حيث اختلفت الاهتمامات بين متعاملين وصناديق وشركات عربية واجنبية .





وأشارت الخبيرة إلى أن الهدف من الاستحواذ هو خلق اسواق جديدة و الاستفادة من ميزة تنافسية لتوظيف السيولة الراكدة في مشروعات واعدة بالإضافة الي تقوية قدرة الشركة علي الاستفادة من خبرات اخري والاستفادة من المحفزات الاقتصادية التي تمنحها دول في مشاريع معينة .





ولفتت الخبيرة إلي أنه مع وجود فائدة للإستحواذات إلا أن هناك عيوب أيضاً ، منها قد يؤدي الاستحواذ الي شطب قيد السهم من سوق معين مما يؤثر علي السيولة المتداولة ويؤثر علي تنوع اختيارات المتعامل في قطاع معين كما انة قد يخلق مشاكل ادارية كبيرة ، وقد يؤثر علي السهم بالسلب للشركة المستحوذة اذا كان الاستحواذ والاندماج بواسطة قرض او مديونية مما يؤثر بالسلب علي قناعى المتعاملين بقدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها وقد يؤدي الاستحواذ لتضارب المصالح مما يؤثر علي تفضيلا المتعاملين في السوق قد يؤدي الي تخارجهم من السهم ، أ و يكون عرض الشراء المقدم غير محقق لطموحات المتعاملين فيكون اتجاههم سلبي نحو السهم فيؤثر علي ادائة السوقي.