"خبر يوجع القلب".. أحمد جمال ينعى مصطفى حفناوي

Advertisements

نعى الفنان أحمد جمال اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلق جمال على صورته قائلاً:"‏إنا لله و إنا إليه راجعون

مصطفى حفناوي في ذمة الله..خبر يوجع القلب لكن حكمتك و قضاءك لا راد ليهم يارب..يارب هو بين ايديك مالوش غير رحمتك و عفوك و غفرانك ، ثبته عند السؤال و اكتبه من أهل الجنة و صبر والدته و أهله و أحبابه على فراقه "





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.