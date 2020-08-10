المصري يحدد شروطه لبيع وادي والعراقي

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن موقف النادي من بيع ثنائي الفريق كريم العراقي ومحمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر" :"هناك عروض بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأي عروض لضم أي لاعب من صفوف المصري".





وتابع :"في حالة اتخاذ إدارة المصري قرارا ببيع أي لاعب، سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".



