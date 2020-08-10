المصري يحدد شروطه لبيع وادي والعراقي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف  سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن موقف النادي من بيع ثنائي الفريق كريم العراقي ومحمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر" :"هناك  عروض بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأي عروض لضم أي لاعب من صفوف المصري".

وتابع :"في حالة اتخاذ إدارة المصري قرارا ببيع أي لاعب، سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".

ويذكر ان  اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أعلنت تأجيل مباراة المصري أمام حرس الحدود في الدوري، بعد إصابة 16 عنصرًا من الأول بفيروس كورونا المستجد.

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