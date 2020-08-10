كارتيرون يعقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق وذلك استعدادا لمواجه الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بفندق إقامة الفريق بمدينة برج العرب، ثم التوجه لاستاد الجيش معلناً تشكيل الفريق.

ومن المقرر، أن يعطي كارتيرون أخر التعليمات للاعبي الزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر، حيث طلب منهما أمس التركيز واستغلال الفرص.

ويواجه الزمالك، نظيرة الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

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كارتيرون الزمالك الاتحاد

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