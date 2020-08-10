بروكيتش: هدفي وضع قطاع الناشئين بالأهلي على قمة القارة الإفريقية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أبدى ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالعمل داخل نادي القرن، مؤكدًا أنه شرف كبير أن ينضم  لأكبر أندية القارة الإفريقية.

وقال بروكيتش: «تلقيت ترشيح العمل داخل النادي الأهلي خلال تواجدي في بلدي، حيث بدأت المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسارت بشكل أكثر من رائع، ولم تستغرق وقتًا على الإطلاق حتى أنهينا الأمور بنجاح، في ظل الاتفاق على كل شيء يحقق طموحات ورغبة الطرفين.

وأوضح أنه تواصل مع الكابتن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، وحدث تفاهم وتناغم في الحديث عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل النهوض بالقطاع وإحداث طفرة فارقة في هذا المجال، مؤكدًا سعادته الشديدة بالانضمام لكتيبة العمل داخل النادي الأعرق في القارة السمراء.

وأشار الخبير التشيكي إلى أنه خلال مسيرته الفنية والعملية وزيارته في الأندية الأوروبية العملاقة مثل «ريال مدريد، تشيلسي، أياكس أمستردام، وبايرن ميونيخ» لم يلمس هذا الكم الكبير من الدعم والمساندة والتشجيع الذي وجده من قبل المسئولين عن قطاع الكرة بالنادي الأهلي، معربا عن تفاؤله الشديدة بالمرحلة المقبلة، في ظل التفاهم الواضح مع المسئولين في نادي القرن.

وأضاف «بروكيتش»: «قمت اليوم الاثنين بجولة تفقدية داخل مقر النادي الأهلي، وفى كل خطوة داخله لمست مدى تاريخ وعراقة هذا النادي الذي أعرف عنه الكثير بصفته الأكبر في قارة إفريقيا».

وتابع : «أتطلع لتوحيد أسلوب العمل بفرق الناشئين، خاصة أن الهدف المحوري من تطوير قطاعات الناشئين هو خدمة الفريق الأول وكذلك المنتخبات الوطنية».

وأكمل : «الفترة المقبلة تشهد مرحلة التعارف مع مدربي القطاع؛ من أجل وضع تصور شامل وإستراتيجية العمل بيننا، وذلك بالتنسيق مع الفريق الأول وجهازه الفني».

وأوضح أنه يتطلع لتحقيق أحلام جميع اللاعبين الناشئين في الحصول على فرصتهم واللعب مع الفريق الأول، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا أن حلم أي لاعب ناشئ هو التواجد مع الفريق الأول، ولذلك يهدف هو في المقام الأول لمساندتهم في تحقيق هذا الهدف.

وأتم: «أسعى لأن يكون النادي الأهلي هو الأفضل على صعيد الناشئين على مستوى القارة الإفريقية، وأتمنى أن أجد الدعم والمساندة من جماهير الأهلي ».


وقال الخبير التشيكي:« لدينا عمل كثير خلال الفترة المقبلة، وأتمنى تحقيق أهدافي في تطوير القطاع، وأنتظر دعم ومساندة جماهير الأهلي العظيمة التي تبقى دائمًا خير داعم ومساند لناديها».

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