الوطنية للانتخابات: العالم أجمع ينظر لمصر نظرة إعجاب وتقدير لتنظيمنا انتخابات في ظل كورونا



وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لإجراء الانتخابات عبر البريد السريع للمصريين في الخارج في ظل جائحة كورونا.وأضاف " إبراهيم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا استفدنا من التجارب العالمية في تنظيم الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وفقًا لعدد من الضوابط والمعايير، والتي تتمثل في التعاقد مع إحدى الجهات لتعقيم اللجان قبل بدء الاقتراع وفي نهاية الاقتراع.وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العالم أجمع ينظر لمصر نظرة إعجاب وتقدير لتنظيمنا انتخابات في ظل جائحة كورونا، مناشدًا المصريين بالنزول للمشاركة في الانتخابات ليثبتوا للعالم أجمع انهم لديهم وعي بمستقبل بلدهم وأنهم لديهم عزيمة وقوة ويقفوا بقوة بجوار الدولة المصرية، ويثبتوا للعالم أجمع انتمائهم لمصر.وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.