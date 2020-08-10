" حبيتك بالتلاتة تكسر ال50مليون مشاهدة ونداء شرارة تحتفل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:22 م
نداء شرارة
نداء شرارة
سيدة صادق
نشرت الفنانة نداء شرارة صورة لها مكتوب عليها ٥٠ مليون وذلك لتحتفل بوصل أغنيتها "حبيتك بالتلاته لل٥٠مليون مشاهدة عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت حبيتك بالتلاته تتخطي حاجز الـ50 مشاهدات علي اليوتيوب فقط thanks you all بضل في أشياء بتفرحنا شوي وبتحسسنا بقيمة اجتهادنا بحبكم.

يذكر أن نداء شرارة ولدت (28 ديسمبر 1993-) مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" (الموسم الثالث) عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي من وعلي يوسف من وكريستين سعيد من لبنان. وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.


وقد لاقت الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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