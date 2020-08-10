بعد شائعة وفاته.. حفيد محمود ياسين: "ياريت تخافوا من ربنا علشان"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:37 م
حفيد محمود ياسين
حفيد محمود ياسين
هبة أحمد


أعلن الفنان محمود عمرو ياسين استيائه الشديد من شائعة الوفاة التي تلاحق جده الفنان محمود ياسين باستمرار، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمود ياسين صورة لجده الفنان محمود ياسين، وعلق عليها قائلاً :"كل يوم حد يكلمني يسألني عن صحة جدي أو عن إشاعات سخيفة مش لاقي ليها مبرر خصوصًا إن جدي مبتعد عن كل حاجة الفترة الفاتت علشان يرتاح مش علشان يطلع كل يوم عليه إشاعة ياريت اللي بيعمل كده يحس بالناس أنا لما حد يكلمني الفجر يسألني طبيعي أقلق فا والله حرام عليكوا هو بخير الحمد لله و يا ريت تخافوا من ربنا علشان هتتحسبوا علي الكلام ده".

والجدير بالذكر أن محمود عمرو ياسين خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل"الفتوة"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.

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