محاكمة متهم لاتجاره في الاستروكس بالنزهة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أحالت نيابة النزهة، اليوم الأثنين، تاجر مخدرات للمحاكمة بتهمة الاتجار في مخدر الاستروكس وحيازته 1.5 كيلو للجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل، حال إستقلاله دراجة نارية "ملكه"، وبحوزته (كمية من مخدر "الإستروكس" وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى).

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تسلمت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الأثنين تقرير الطب الشرعى حول انتحار شاب شنقا فوق سطح منزله بعدما رفضت أسرته زواجه.


وجاء في المناظرة أن المتوفي شاب في أول العقد الثاني لا يوجد به أية إصابات ظاهرية، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتوفي كانت تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيات من جيرانه بالمنطقة، وعندما أقدم على طلب الزواج منها رفض أهله طلبه، ونشبت بينهم مشادات كلامية ثم تسلل إلى سطح المنزل دون علم أحد، وقام بشنق نفسه حتى الموت.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد بوصول جثة شاب، وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة حالة انتحار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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