"ان العين لتدمع والقلب ليحزن" ديانا هشام تنعى مصطفى حفناوي

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نعت الفنانة ديانا هشام اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلقت ديانا على صورته قائلة:"إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون يا مصطفى لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى وإنا لله وإنا إليه راجعون" .





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.