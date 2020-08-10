محافظ قنا: أنهينا كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ واللجان جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقرات واللجان الانتخابية بجميع مدن وقرى المحافظة جاء ذلك خلال تفقده عدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدن قفط، قوص، نقاده، الوقف مؤكدًا على أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ المقرر إجراءها غدًا وبعد غد ١١ و١٢ أغسطس الجاري رافقه خلال الجولة عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن.

وأوضح المحافظ أنه تم توفير استراحات للمواطنين وكبار السن وكذا توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة في كل لجنة، كما تم التأكد من توافر مصادر الكهرباء والتهوية ونظافة الحمامات وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها ٤٦٨ لجنة، مشيرا الى انه تم اختيار اللجان بالأدوار الأرضية أو الأول العلوى تخفيفا على كبار السن واضاف انه تم التنسيق مع الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مطافي وسيارة إسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية.

وذكر محافظ قنا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت، داعيا المواطنين بجميع فئاتهم وأطيافهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.


وأكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم تكليف عدد من الفرق المدربة لتطهير اللجان يوميا قبل وبعد التصويت بالإضافة الى الاستعانة بعدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون تزاحم أمام اللجان.

جدير بالذكر أن محافظة قنا انتهت ايضا من ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال أي شكاوى بشأنها والتعامل معها بشكل فوري.

فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار ايهاب خلف الله رئيس اللجنة والمستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس اللجنة، أسماء 42 من المرشحين المستوفين للشروط لخوض من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.

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