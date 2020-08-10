سفير مصر في لبنان: إعلان كبير خلال 24 ساعة وجسر بحري للمساعدة في إعمار بيروت

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قال الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، إن مصر أرسلت بعض المواد الإغاثية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب إرسال اسهامات من الهلال الأحمر المصري، وبنك الطعام، وبنك الكساء، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مرسال، والجمعية الشرعية وجمعية البر والتقوى، مشددًا على أن لبنان حاضر في قلب كل مصري.



وأضاف "علوي"، خلال تصريحات له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن رئيس قسم الجراحة العامة بطب القصر العيني ورؤساء أقسام الجراحة سيتواجدون في جامعة بيروت العربية، رمز العلاقة والحضور المصري بجانب الأشقاء في لبنان منذ 60 عام لمدة شهر متطوعين، وسوف يتمركز بها 20 جراح مصري لتقديم الخدمات للأشقاء في لبنان.



وتابع سفير مصر لدى لبنان، أن هناك جسر جوي بمراحله الأربعة يتمثل في وصول الجراحين، والجسر البحري للمساعدة في إعمار بيروت بمواد المساعدة في البناء، وإعلان مصر إصلاح الكهرباء والميناء، وتقديم كافة الخبرات المصرية، وخلال 24 ساعة القادمة سيكون هناك إعلان أخر كبير.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.



وقد أعرب الرئيس خلال كلمته عن الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان، داعيًا سيادته المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددًا من خلال تجاوز الآثار المدمرة لحادث بيروت وإعادة إعمار ما تعرض للهدم.



كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا سيادته مجددًا على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

