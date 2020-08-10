ويزو تنعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نعت الفنانة ويزو اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت ويزو على صورته قائلة:" ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويغفرلك ".


توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.

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