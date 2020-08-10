محمد ثروت ينعى مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:14 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
نادين نجدي
ودع الفنان محمد ثروت اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق ثروت على صورته قائلاً:" البقاء لله...مصطفى حفناوي في ذمة الله...ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وحبايبه" .


توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.

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