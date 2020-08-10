"موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع".. هاني شاكر ينعى مصطفى حفناوي

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حرص الفنان هاني شاكر على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلق شاكر على صورته قائلاً:"بقلب حزين اقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به اي معرفه ولكن موته المفاجئ اوجع قلوب الجميع ، ادعوله بالرحمة والمغفرة" .





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.