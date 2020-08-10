بكلمات مؤثرة.. أحمد العوضي يودع اليوتيوبر مصطفى حفناوي

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حرص الفنان أحمد العوضي على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي توفي منذ قليل، وذلك بكلمات مؤثرة.



وعلق العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون

ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر اهلك وحبايبك وكل الناس اللي قلبها موجوع عليك ادعوله كتير اوووي يا جماعة.





ورحل عن عالمنا منذ قليل اليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.