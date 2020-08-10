أحمد جمال سعيد ينعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

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حرص الفنان أحمد جمال سعيد، على نعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا منذ دقائق قليلة، من خلال نشر صورة له برفقته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"البقاء لله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك يا مصطفى لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.... ان لله ما اخد وله ما اعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى وانا لله وان اليه واجعون".





وتوفي اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.