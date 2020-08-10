(هنااااااا) | استعلم الآن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة عبر موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg





منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020، يترقب مستفيدي منحة العمالة غير المنتظمة إعلان موعد صرف المنحة المقدرة بـ 500 جنيه لشهر أغسطس 2020 الدفعة الثالثة للمستفيدين وفقًا للإجراءات التي قامت الدولة المصرية بمنحها للعمالة المسجليين عبر موقع وزارة القوي العاملة خلال الفترة الماضية من المتضررين من إجراءات فيروس كورونا المستجد، وخلال التقرير التالي نتعرف معكم علي كيفية الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة، بعد صرف الدفعة الأولي والثانية من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





منحة العمالة غير المنتظمة 2020

وبدأ المستفيدين بصرف منحة العمالة غير المنتظمة في التساؤل عن موعد صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة بعد صرف الدفعة الأولي والثانية وفي إنتظار تحديد وزارة المالية موعد صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ 500 جنيه، والتي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة لجميع المستفيدين لمساعدتهم في ظروف الحياة والأعباء عبر مكاتب البريد ومكاتب فروع البنك المصري الزراعي علي مستوي جمهورية مصر العربية.





رابط الإستعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2020

ويمكن معرفة موعد صرف الدفعة الثالثة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2020 من خلال الدخول عبر ربط موقع وزارة القوي العاملة والبدء في تنفيذ خطوات الإستعلام.





- الدخول لموقع وزارة القوي العاملة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- إدخال الرقم القومي.

- ثم الضغط علي بحث لمعرفة النتائج.





وتقدم النائب جون طلعت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفي مدبولي، بسرعة إصدار القرارات بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر أغسطس 2020.





تشهد الساعات القادمة إعلان وزارة المالية موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020 والبالغ نحو 500 جنيه وهي الدفعة الأخيرة المنحة المخصصة للعمالة لمساعدتهم في الظروف المعيشية.



