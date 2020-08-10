حمو بيكا ينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي

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حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي توفي منذ قليل، وذلك بكلمات مؤثرة.



وعلق بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: البقاء لله مصطفي حفناوي في ذمه الله.



ورحل عن عالمنا منذ قليل اليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة