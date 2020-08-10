البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل بدعم من إجراءات ترامب التحفيزية

صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من الإجراءات التى وقع عليها ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.





ومع عدم التوصل لصفقة بشأن حزمة التحفيز الجديدة حتى الآن وقع الرئيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع أوامر تنفيذية من ضمنها أن العاطلين عن العمل والمتقدمين للحصول على إعانة البطالة الأسبوعية سوف يحصلون على مبلغ إضافي بقيمة 400 دولار، وهو أقل من المبلغ السابق والبالغ 600 دولار. ويضاف هذا المبلغ إلى إعانة البطالة الأصلية والتي تتجاوز قيمتها 300 دولار أسبوعيًّا.





وجاء إعلان الرئيس الأمريكي نتيجة أن المفاوضات المطولة بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس لم تنجح في زيادة المزايا الأصلية في قانون الإغاثة من وباء كورونا.





وقال ترامب: «نريد أن نعتني بالشعب.. مجددًا، لم يكن ذلك خطأهم، لقد كانت غلطة الصين».





وكانت عمليات إغلاق الاقتصاد في الولايات المتحدة الهادفة إلى احتواء الفيروس، أدت إلى تسريح نحو 20 مليون عامل أمريكي، قبل أن تتم استعادة نصف هذه الوظائف منذ ذلك الحين، بحسب تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة الماضي.





وبالإضافة إلى إجراء التأمين ضد البطالة، وقع ترامب كذلك على إجراءات تهدف إلى وقف عمليات الإخلاء وتقديم إعفاء ضريبي وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.





وأضاف ترامب: «من خلال هذه الإجراءات الأربعة، ستوفر الإدارة الأمريكية إغاثة فورية للأمريكيين الذين يكافحون في هذا الوقت الصعب».





وتابع: «الشيء الجميل في هذا الوقت الصعب هو أننا نعود ونحقق أرقامًا قياسية».





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يبحث أيضًا إجراءات أخرى بما في ذلك تخفيف ضريبة الدخل وخفض معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية.





كذلك على إجراءات تهدف إلى وقف عمليات الإخلاء من المنازل لغير القادرين على دفع الإيجار، وتقديم إعفاء ضريبي وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.





كما يراقب المستثمرون العلاقات المتدهورة بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن قالت بكين إنها ستفرض عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا من بينهم عضوا مجلس الشيوخ "تيد كروز" و"ماركو روبيو".





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 117 نقطة تقريبا ليسجل 27553.2 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3358.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 11032.09 نقطة.





وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.481.