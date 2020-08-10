شيرين يحيى تنعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:14 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
لمياء علي
حرصت نجمة ستار أكاديمي شيرين يحيى على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي توفي منذ قليل، وذلك بكلمات مؤثرة.

وعلقت شيرين قائلة: مصطفي حفناوي في ذمه الله .. ادعوله بالرحمة ربنا يصبر قلب مامته يارب.

ورحل عن عالمنا منذ قليل اليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.

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