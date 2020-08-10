بتروجت يجري مسحة كورونا.. ويواجه البنك الأهلي استعدادًا للقسم الثاني

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أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والجهاز الفني، والعاملين، والاداريين المسحة الطبية، اليوم علي ملعب الفرعي لبتروسبورت، للكشف عن فيروس كورونا المستجد لإستئناف الدوري بالقسم الثاني .



حيث قرر الإتحاد عوده الدوري بالقسم الثاني، عقب الانتهاء من المسحة، والتدابير الاحترازية وتبدأ التدريبات يوم20سبتمبر.



ومن المقرر أن بتروجيت سيواجه نظيرة البنك الاهلى يوم 13 أغسطس الجارى وديا .



الجدير بالذكر أن نادي بتروجت يحتل المركز الثالث برصيد 29نقطة بعد ماخاض 17مباراة.