بتروجت يجري مسحة كورونا.. ويواجه البنك الأهلي استعدادًا للقسم الثاني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والجهاز الفني، والعاملين، والاداريين المسحة الطبية، اليوم علي ملعب الفرعي لبتروسبورت، للكشف عن فيروس كورونا المستجد لإستئناف الدوري بالقسم الثاني .

حيث قرر الإتحاد عوده الدوري بالقسم الثاني، عقب الانتهاء من المسحة، والتدابير الاحترازية وتبدأ التدريبات يوم20سبتمبر.

ومن المقرر أن بتروجيت سيواجه نظيرة البنك الاهلى يوم 13 أغسطس الجارى وديا .

الجدير بالذكر أن نادي بتروجت يحتل المركز الثالث برصيد 29نقطة بعد ماخاض 17مباراة.

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