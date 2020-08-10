إدوارد يفاجئ جمهوره بلوك جديد

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فاجأ الفنان إدوارد جمهورة بلوك جديد، حيث ظهر خلاله بلحيه طويلة وشارب، وشارك جمهوره بصورة جديدة له باللوك، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق إدوارد، على الصورة قائلًأ:"New Look ايه رايكم".





يذكر أن آخر اعمال إدوارد، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية ودنيا عبد العزيز وسلوى عثمان وإحمد زاهر وريم سامي وروجينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.