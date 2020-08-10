مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.01% بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:59 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 170.6 مليون سهم محققة ما قيمته 163.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3385 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وصعدت 3 قطاعات بسوق  دبي المالي ، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%.
 

وقفز 12 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.36%، ثم سهم بنك المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.56%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.4 مليون ورقة بقيمة 39.7 مليون درهم.

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