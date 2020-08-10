الدوري الصيني.. التعادل يحسم مواجهة داليان وشنغهاي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
نجح فريق داليان في خطف التعادل 2/ 2 من أرض مضيفه شنغهاي شينخوا،اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وتقدم شنغهاي في الدقيقة السابعة عن طريق كيم شين ووك، قبل أن يدرك الفنزويلي سولومون روندون التعادل لداليان في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 73 سجل ألكسندر ندومبو الهدف الثاني لشنغهاي، لكن روندون عاد مجددا ليسجل هدف التعادل لداليان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ضربة جزاء.

ورفع شنغهاي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، فيما يحتل داليان المركز السابع (قبل الأخير) برصيد نقطتين في المجموعة ذاتها.

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