رد فعل عفوي من بيومي فؤاد علي فيلم ساعه رضا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:56 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
الفجر الفني
أبدي الفنان بيومي فؤاد ، إعجابه بفيلم "ساعة رضا" وذلك بعد مشاهدته حيث ابدي رأيه بشكل كوميدي.

وتمني لهم بأن يحظي الفيلم بنسبة مشاهدة مرتفعة جدا و حظي الفيلم بإشاده جميع من شاهد الفيلم من رواد تويتر و إنستجرام و حظي بمركز متقدم بعد إتاحته إلكترونيًا.

و تصد هاشتاج ساعه رضا تويتر لمده يوم كامل بعد عرضه علي الإنترنت بساعات قليلة .


الفيلم بطولة احمد فتحي، دينا فؤاد، إسلام إبراهيم، محمد ثروت، إخراج هاني حمدي و إنتاج أحمد السبكي وتأليف هشام يحيي.

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