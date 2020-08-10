رد فعل عفوي من بيومي فؤاد علي فيلم ساعه رضا

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أبدي الفنان بيومي فؤاد ، إعجابه بفيلم "ساعة رضا" وذلك بعد مشاهدته حيث ابدي رأيه بشكل كوميدي.



وتمني لهم بأن يحظي الفيلم بنسبة مشاهدة مرتفعة جدا و حظي الفيلم بإشاده جميع من شاهد الفيلم من رواد تويتر و إنستجرام و حظي بمركز متقدم بعد إتاحته إلكترونيًا.



و تصد هاشتاج ساعه رضا تويتر لمده يوم كامل بعد عرضه علي الإنترنت بساعات قليلة .





الفيلم بطولة احمد فتحي، دينا فؤاد، إسلام إبراهيم، محمد ثروت، إخراج هاني حمدي و إنتاج أحمد السبكي وتأليف هشام يحيي.

