"جونسون" يخشى فقدان قوة المملكة المتحدة إذا انفصلت اسكتلندا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من أن بريطانيا ستكون أضعف إذا ما تم كسر الاتحاد الذي يربط بين دولها الأربع - وهو أحدث رفض له للضغط المتزايد من أجل استقلال اسكتلندا.

وقال "جونسون" للمذيعين، عندما سُئل عما يعنيه الاتحاد بالنسبة له: "اتحاد المملكة المتحدة هو بالنسبة لي أكبر شراكة سياسية شهدها العالم على الإطلاق"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيكون من العار أن تفقد القوة، سحر هذا الاتحاد."

أدت الخلافات بين الدول المكونة لبريطانيا - اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وإنجلترا - حول التعامل مع جائحة فيروس كورونا إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا هو الحال بشكل خاص في اسكتلندا، التي صوتت ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي وحيث تظهر استطلاعات الرأي أن التأييد للاستقلال يفوق بفارق ضئيل التأييد لاتحادها الذي دام 300 عام مع إنجلترا.

صوتت اسكتلندا بنسبة 55 في المائة مقابل 45 في المائة ضد الاستقلال في استفتاء عام 2014، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدير الدولة شبه المستقلة يريد تصويتًا آخر. على الرغم من أن الناخبين هناك أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي، فقد صوتت بريطانيا ككل على المغادرة.

حزب "جونسون" المحافظ، الذي يحكم كل بريطانيا ويقرر السياسة في المناطق التي لم تنتقل إلى اسكتلندا، هو مؤيد قوي للاتحاد ويرفض أي دعوة للتصويت مرة أخرى.

ومع ذلك، زار "جونسون" وغيره من كبار الوزراء اسكتلندا في الأسابيع الأخيرة، وتحدثوا باستفاضة عن قوة وفوائد العلاقة.

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