كارتيرون يستقر على مصطفى محمد مهاجم أمام الاتحاد السكندرى

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى بنادى الزمالك، وضع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى مركز رأس الحربة الصريح خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها اليوم الإثنين.









ويتمسل كارتيرون بمشاركة مصطفى محمد من أجل تحضيره لمواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على الرغم من أهدره العديد من الفرص في اللقاء الأخير أمام المصرى البورسعيدى.









وقد عقد كارتيرون مع مصطفى محمد جلسة خاصة، حرص فيها الفرنسى على دعم اللاعب معنويا ونفسيا، لأنه يعد من ركائز الفريق الأساسية.









ومازال الصراع مشتعل بين الثنائى أسامة فيصل وحسام أشرف فى الفترة الأخيرة على المشاركة فى التشكيل الأساسى بجانب مصطفى محمد.