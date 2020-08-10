بعد وفاته.. 7 معلومات لا تعرفها عن مصطفى حفناوي
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:07 م
نور طلعت
توفي منذ قليل اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.
يرصد “الفجر الفني” 7 معلومات عن مصطفى حفناوي:
1- مواليد 6 يناير عام 1995.
2- درس في جامعة حلوان.
3_عاش فترة في الكويت.
4- يقدم فيديوهات ساخرة على السوشيال ميديا، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع “إنستجرام” أكثر من مليون متابع.
5- يمتلك كافيه تحت اسم “طاولة” ضمن سلسلة كافيهات أخرى.
6- احتفل تامر حسني معه بعيد ميلاده في 2017، واستضافه في موقع تصوير أحد أعماله الفنية، والتقط معه صورًا تذكارية.
7-تعرض مصطفى حفناوي لأكثر من وعكة صحية من قبل ونُقل بسببها للمستشفى
يرصد “الفجر الفني” 7 معلومات عن مصطفى حفناوي:
1- مواليد 6 يناير عام 1995.
2- درس في جامعة حلوان.
3_عاش فترة في الكويت.
4- يقدم فيديوهات ساخرة على السوشيال ميديا، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع “إنستجرام” أكثر من مليون متابع.
5- يمتلك كافيه تحت اسم “طاولة” ضمن سلسلة كافيهات أخرى.
6- احتفل تامر حسني معه بعيد ميلاده في 2017، واستضافه في موقع تصوير أحد أعماله الفنية، والتقط معه صورًا تذكارية.
7-تعرض مصطفى حفناوي لأكثر من وعكة صحية من قبل ونُقل بسببها للمستشفى