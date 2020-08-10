بعد وفاته.. 7 معلومات لا تعرفها عن مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:07 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
نور طلعت
توفي منذ قليل اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

يرصد “الفجر الفني” 7 معلومات عن مصطفى حفناوي:

1- مواليد 6 يناير عام 1995.

2- درس في جامعة حلوان.

3_عاش فترة في الكويت.

4- يقدم فيديوهات ساخرة على السوشيال ميديا، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع “إنستجرام” أكثر من مليون متابع.

5- يمتلك كافيه تحت اسم “طاولة” ضمن سلسلة كافيهات أخرى.

6- احتفل تامر حسني معه بعيد ميلاده في 2017، واستضافه في موقع تصوير أحد أعماله الفنية، والتقط معه صورًا تذكارية.

7-تعرض مصطفى حفناوي لأكثر من وعكة صحية من قبل ونُقل بسببها للمستشفى

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