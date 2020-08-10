عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

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أعلن اليوتيوبر علي غزلان عن موعد دفن وتشيع جثمان صديقه اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب علي غزلان منشورًا قال فيه :"البقاء والدوام لله، مصطفى حفناوي في ذمة الله،ادعوله بالرحمة والمغفرة، هو راح للي احن مننا كلنا".



وتابع علي غزلان قائلاً :"الدفنة بعد صلاة المغرب في القبابات بعد مركز الصف , مقابر عائله عفيفي

وصلاة الجنازة أمام المقابر".



وتوفي اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي بعد صراع مع، حيث تم تشخيص مرضه على أنه التعاب في القولون لكن بعد مرور 6 ساعات تم اكتشاف أصدقائه أنه يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة .