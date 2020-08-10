عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



أعلن اليوتيوبر علي غزلان عن موعد دفن وتشيع جثمان صديقه اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب علي غزلان منشورًا قال فيه :"البقاء والدوام لله، مصطفى حفناوي في ذمة الله،ادعوله بالرحمة والمغفرة، هو راح للي احن مننا كلنا".

وتابع علي غزلان قائلاً :"الدفنة بعد صلاة المغرب في القبابات بعد مركز الصف , مقابر عائله عفيفي
وصلاة الجنازة أمام المقابر".

وتوفي اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي بعد صراع مع، حيث تم تشخيص مرضه على أنه التعاب في القولون لكن بعد مرور 6 ساعات تم اكتشاف أصدقائه أنه يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة .

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محمد صلاح تأثر بـ 3 لاعبين في مسيرته.. فمن هم؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

03:32 م

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

03:52 م

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

03:33 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى