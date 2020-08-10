بعد دخول ابنها المستشفى.. إنجي وجدان :"يارب اشفيه وعافيه"

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شاركت الفنانة إنجي وجدان، جمهورها بصورة لنجلها كريم وهو داخل المستشفى، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت إنجي، على الصورة قائلة:"نزلة معوية يارب اشفيه وعافية يا قادر يا كريم قل أعوذ برب الفلق".





يذكر أن آخر اعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي حول فتاة تفقد ذاكرتها، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنان نيقولا معوض وتامر فرج ومي الغيطي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.