إصابة رهبان فرنسيسكان في إيطاليا بفيروس كورونا

كشفت الرهبانية الكاثوليكية في إيطاليا، اليوم الاثنين، أن عشرة رهبان فرنسيسكان وثمانية متدربين في مدينة أسيزي الإيطالية، مسقط رأس البابا فرنسيس، أثبتوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ودخلوا في عزلة.





وقال المتحدث باسم الأب إنزو فورتوناتو، إن الثمانية عشر لم يكونوا في مجمع الدير الرئيسي الذي يضم الكنيسة حيث دفن البابا، ولكنه موجود في هيكل منفصل للرهبان المتدربين، المعروفين بالمبتدئين، ورؤسائهم المباشرين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "فورتوناتو"، أن المبتدئين الذين وصلوا حديثًا كانوا من فرنسا ومالطا وكرواتيا، موضحًا، أنهم جميعًا في حالة جيدة وأن تفشي المرض لم يؤثر على زيارات الحجاج والسائحين إلى البازيليكا والدير الرئيسي.





تتم الزيارات مع التباعد الاجتماعي والأقنعة.





كانت أومبريا، المنطقة الوسطى حيث تقع أسيزي، واحدة من أقل المناطق إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، حيث سجلت أقل من 100 حالة وفاة من بين أكثر من 35,000 حالة وفاة في البلاد.



