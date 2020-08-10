نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
بعدسة أحمد رأفت.. نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة
خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أحمد رأفت، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت نسرين، في الصورة مع القطط الخاصة بها حيث كتبت،:" امبارح كان اليوم العالمي للمخلوقات اللطيفه العجيبه البريئه اللي كلهون حب ونقاء في الحضارات القديمة كانت القطط كائنات مبجله بتنضف الطاقات السلبيه وبتحرس المكان وانا قطقيطي بحسون هيك والحنية عليهم تجلي لاسم الله الرؤوف شمسي وقمري".

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، حنان سليمان.

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