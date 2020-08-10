بعد حذفها من كليب "ضارب عليوي".. الراقصة ليندا تعود من جديد مع حمزة الصغير

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أطلق المطرب الشعبي حمزة الصغير علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب كليب يحمل إسم " بنت بلدي كريم كراميل" وحقق إرتفاع ملحوظ ومتزايد في نسبة المشاهدة وذلك في وقت قصير .



كشف حمزة بأن مخرج العمل تامر سليم كان لديه رؤية فنية أثناء تصوير الكليب بإن يكون الشكل النهائي مأخوذ من روح أعمال المطرب الشهير "مالوما " وذلك لأن معجبين المطرب حمزة دائماً يلقبونه ب "مالوما المصري " مما أعرب عن سعادته وسروره بكثره التعاون مع المخرج تامر سليم والسعي للعمل علي تكرار هذه التجارب مره أخري قريبًا.



أضاف حمزة بأنه سعيد بتعاونه مع الراقصة الإستعراضية ليندا ‎التي كانت مثيرة للجدل خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي بسبب كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفي شوقي وإخراج نصر محروس وتم حذف مشاهدها الإستعراضية المثيره من الكليب وإعادة صياغته المرئيه مره أخري بدونها مما ساعد ذلك علي زياده نسبه المشاهده في هذا العمل ولكنه يختلف جزئياً وكليا.



تدور أحداث "بنت بلدي كريم كراميل" في إطار رومانسي بتعبيرات شعبية حول شاب يعشق فتاه لأبعد الحدود ولم يري غيرها أمام عينه بالرغم من تعدد الفتيات حوله وغيرها من الأحداث.



جدير بالذكر بأن كليب "بنت بلدي كريم كراميل" من كلمات مصطفي حدوته وألحان حمزة الصغير وتوزيع إسلام ساسو وإخراج تامر سليم.