ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك خلال شهر يوليو الماضي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
ارتفع معدل التضخم في الدنمارك خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السجائر عقب أن طبقت الحكومة ضرائب جديدة على التبغ.


وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاءات الدنماركي القول في بيان اليوم إن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان معدل التضخم قد بلغ 3ر0% خلال شهر يونيو الماضي.


وأضاف مكتب الاحصاءات أن هذه النسب تواجه غموضا أكبر من المعتاد بسبب تفشي فيروس كورونا.


أشار المكتب إلى أن فائض الحساب الجاري ارتفع إلى 7ر14 مليار كرونة (33ر2 مليار دولار) خلال شهر يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بشهر مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات.

أخبار تهمك

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

03:32 م

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

03:52 م

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

03:33 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى