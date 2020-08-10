ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك خلال شهر يوليو الماضي

ارتفع معدل التضخم في الدنمارك خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السجائر عقب أن طبقت الحكومة ضرائب جديدة على التبغ.









وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاءات الدنماركي القول في بيان اليوم إن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان معدل التضخم قد بلغ 3ر0% خلال شهر يونيو الماضي.









وأضاف مكتب الاحصاءات أن هذه النسب تواجه غموضا أكبر من المعتاد بسبب تفشي فيروس كورونا.









أشار المكتب إلى أن فائض الحساب الجاري ارتفع إلى 7ر14 مليار كرونة (33ر2 مليار دولار) خلال شهر يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بشهر مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات.