مبابي يزف خبر سار لجماهير باريس سان جيرمان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:38 م
مبابي
مبابي
شارك المهاجم كيليان مبابي في التدريبات الجماعية مع لاعبي باريس سان جيرمان، بعد شفائه من الإصابة، لتزداد حظوظه في المشاركة أمام أتالانتا الإيطالي، الأربعاء المقبل، في ربع نهائي دوري الأبطال.


وقطع النجم الأسمر خظوة أخرى في برنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة القوية في كاحل القدم اليمنى التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في 24 يوليو الماضي، في نهائي كأس فرنسا، ليعزز من حظوظه في اللحاق بالمواجهة الأهم لفريقه في الموسم أمام الفريق الإيطالي صاحب الأداء المذهل هذا الموسم.


وحسبما كشفت جريدة ليكيب الفرنسية، أجرى صاحب الـ21 عاماً بعض تدريبات الإحماء بدون كرة، قبل أن يجري تدريبات تخصصية مع المعد البدني بالفريق الباريسي، لينهي التدريب الجماعي رفقة باقي زملائه دون أي مشاكل.


ويستعد الـ"بي إس جي" لاستئناف مشواره في دوري الأبطال عندما يواجه فريق مدينة بيرغامو الأربعاء المقبل، على ملعب النور في لشبونة ضمن مواجهات دور الثمانية.


وتحتضن العاصمة البرتغالية لشبونة مباريات "التشامبيونز ليغ" بداية من دور الثمانية وحتى النهائي، إذ ستقام مباريات دور الثمانية والمربع الذهبي بنظام خروج المهزوم مباشرة من مباراة واحدة وذلمك بسبب تفشي جائحة كورونا.


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