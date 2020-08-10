شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:33 م
شوبير
شوبير
أميرة فطيم
فجر الإعلامي أحمد شوبير، قائد فريق الأهلي ومنتخب مصر سابقا، مفاجأة مدوية عن مباريات الدوري المصري الممتاز، وصراع المنافسة على التتويج باللقب.


وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أذاعة أون سبورت أف أم: "لا أستبعد أن يتوج الزمالك بالدوري، بالعكس كل شئ وارد، خصوصا بعدما قدم الفريق آداء رائع في اولى مبارياته أمام المصري، على الرغم من غياب أبرز نجومه إلا أنه تخطى ذلك وظهر بشكل مميز، لذا أن نشهد انطلاقة قوية للفريق الأبيض".


وأضاف: "أرى أن الزمالك استفاد جيدا من المباريات الودية، لتألق عدد كبير من ناشئيه، كما أن عودة منافسات الدوري تعد تدريبا جيدا للاعبيه قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا".


وبالحديث عن غياب حسين الشحات عن صفوف الأهلي قال :" لا أستطيع أن أفهم لماذا أجرى حسين الشحات جراحة فى هذا التوقيت حرج!!.. فلقد تحجج بكورونا وخضع للجراحة فى وقت كورونا وتحجج برغبته فى السفر إلى ألمانيا وأجرى الجراحة فى القاهرة على الرغم من أنها جراحة عادية لاتتطلب السفر فكل هذه التصرفات عليها علامة استفهام".


وتابع شوبير: ظاهرة منع اللاعب المعار من الظهور فى مباراة فريقه ظاهرة سيئة ومن حق الاندية اشراك لاعبيها مثل محمد شريف مع انبى اليوم وإذا أشركه انبى لن يتعرض لأى عقوبة ، الفيفا لايعترف بمثل هذه البنود ولكن الاندية تخشى من تعنت مفاوضات الاهلى والزمالك فى إستعارة لاعبيهم حال الاخلال ببنود الاتفاق".


وعن اللاعب المغربى وليد ازارو؛ قال: "لاعب يمتلك امكانيات فنية عالية، ومهاجم رائع للغاية، في حال عودته لصفوف الأهلي فى الموسم الجديد سوف يصنع فارق ويقدم انطلاقة قوية".


ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد للظهور في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر،
يذكر أن الأهلي حقق فوزا ثمينا على فريق إنبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.


وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين، واحدة أمام سموحة وانتهت بفوز القلعة الحمراء بأربعة أهداف دون رد، والثانية أمام فريق الجونة وانتهت لصالح الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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