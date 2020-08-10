عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

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توفي منذ قليل اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي بعد صراع مع المرض.



وكان اليوتيوبر علي غزلان قد آعلن عن مرض مصطفى حفناوي من صفحته بموقع "إنستجرام":"صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".



وتابع: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".