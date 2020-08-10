الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع الخبير التشيكي
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:27 م
علي نبوي ومحمد الصو
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، اجتماعًا ظهر اليوم الاثنين مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة إستراتيجية العمل والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات.
ويستهدف النادي النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.
وأعلن النادي تعاقده اليوم رسميًا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم في كل المراحل السنية.