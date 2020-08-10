الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع الخبير التشيكي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، اجتماعًا ظهر اليوم الاثنين مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة إستراتيجية العمل والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات.









ويستهدف النادي النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.









وأعلن النادي تعاقده اليوم رسميًا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم في كل المراحل السنية.



