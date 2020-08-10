الصحة العالمية: يمكننا إعادة فتح المجتمعات بأمان فقط في هذا الحالة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
منار طارق
مع اقتراب عدد الاصابات ب Covid-19 من 20 مليونًا حالة واقتراب الوفيات من 750.000 شخص، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب قمع الفيروس اولا لإعادة فتح المجتمعات بأمان.

وصرح تيدروس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الاثنين "أعلم أن العديد منكم حزينون، وأن هذه لحظة صعبة بالنسبة للعالم.. لكنني أريد أن أكون واضحًا: هناك براعم خضراء للأمل وبغض النظر عن مكان وجود البلد أو المنطقة أو المدينة أو البلدة - لم يفت الأوان أبدًا للتحكم في تفشي المرض."

وأضاف إن هناك "عنصرين أساسيين للتصدي للوباء بشكل فعال".، موضحا انه "يجب على القادة اتخاذ إجراءات، وعلى المواطنين تبني إجراءات جديدة".

وقد سلط تيدروس الضوء على دول مثل نيوزيلندا ورواندا كأمثلة على المجتمعات التي تبلي بلاءً حسنًا في مكافحة Covid-19.

وقال تيدروس إن رئيسة الوزراء النيوزيلندية احتفل بمرور 100 يوم دون انتقال المجتمع لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر. وقال إن رواندا تشهد تقدما بسبب مزيج مماثل.

يذكر ان اختبار Covid-19 وعلاجه مجاني، ويتم عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، ويتم زيارة واختبار جميع المخالطين المحتملين من قبل العاملين الصحيين.

وأوضح تيدروس: " يوفر الحصول على الأساسيات الصحيحة صورة واضحة عن مكان وجود الفيروس، والإجراءات المستهدفة الضرورية لقمع انتقاله وإنقاذ الأرواح".

وأضاف أنه "حتى في البلدان التي يكون فيها انتقال العدوى مكثفًا، يمكن السيطرة عليه من خلال تطبيق استجابة شاملة للحكومة والمجتمع بأسره". وانه قد تم التحكم في انتقال الفيروس باتخاذ اجراءات كالتعرف السريع على الحالات، وتتبع الاتصال، والرعاية الكافية للمرضى، والبعد الجسدي، وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين.

قال تيدروس: "سواء نجحت البلدان أو المناطق في القضاء على الفيروس، أو قمعت انتقاله إلى مستوى منخفض، أو لا تزال في خضم تفشي كبير، حان الوقت الآن للقيام بكل شيء - الاستثمار في أساسيات الصحة العامة، ويمكننا إنقاذ الأرواح وسبل العيش ".
تمكنت البلدان التي نجحت في القيام بذلك من إعادة فتح أجزاء من المجتمعات، بما في ذلك المدارس، بنهج قائم على المخاطر ؛ ومع ذلك، يجب أن يظلوا متيقظين لمجموعات Covid-19 المحتملة.

واختتم تيدروس حديثه قائلا: "رسالتي واضحة تمامًا: قمع،قمع،قمع الفيروس. إذا قمعنا الفيروس بشكل فعال، يمكننا أن نفتح المجتمعات بأمان."

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