التموين: الدعم النقدي المشروط أفضل حل لإنهاء التلاعب برغيف الخبز

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:56 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، إن التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز.

وأوضح "المصيلحي" أن المقصود بالدعم النقدى المشروط ما يحدث الآن فى السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفى هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.

وتابع وزير التموين، أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية فى دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.

• استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية.

وأكد مصيلحي، على استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار وزير التموين إلى أن التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولا سيما أن هناك ٢٢ مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.

وأوضح "مصيلحى" أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من الفماش ساهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها، وقال: الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين القادمين.

• الموافقة على اتفاقية تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،
موافقتها على اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في ٠30 مارس 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير نجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر،وتزويد الحكومة المصرية بالتوصبات الأساسية الكتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستيه،وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات إستراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس "بإعتبارها الشريك الفنى"،مساهمة مالية بحد أقصى ٧٠٠ ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بألية دفع المساهمة المالية.

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