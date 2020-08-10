انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بأستراليا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
وكالات

انتهى اليوم الأخير من تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى أستراليا، حسب التوقيت المحلى هناك، حيث أرسل الناخبون بطاقات التصويت بريديا على مقار السفارة أو القنصلية حسب عنوان بعثة الناخب الدبلوماسية، ليغلق باب استقبال خطابات التصويت فى تمام التاسعة مساء.

وفى حالة الإعادة تجرى عملية التصويت فى الفترة من يوم ٦ حتى يوم ٩ سبتمبر المقبل، وفقا للتوقيت المحلي للبعثة التى تجرى فيها الانتخابات.

وبعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال البرقيات الواردة للجنة يقوم أعضاؤها فى مقرها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الأظرف التى كانت بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم ثم يفرز كل منها على حدة فى محضر فرز مستقل يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة.

ويتبع تلك الإجراءات إرسال محاضر الفرز مؤمنة بصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

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