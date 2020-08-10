رغم إصابات الكورونا.. اليويفا يرفض تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:46 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد


ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا يرى مبررا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة فريق أتلتيكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف اليويفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين :"المباراة ستقام في موعدها المقرر."

وأضاف اليويفا أنه لن يدلي بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد أمس الأحد عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد، التي تضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال، والذي كان مقررا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وخضع المصابان للعزل الصحي بينما يخضع باقي أفراد البعثة لفحوص كورونا مجددا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعة

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ أقل من نصف ساعة

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

02:01 م

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

02:28 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى