مستوحاة من موضة الستينيات.. نظارات الشمس الملونة تسيطر على موضة صيف 2020 (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعد النظارات الشمسية أحد أهم قطع الإكسسوارات ومكملات الأزياء المهمة التي تحرص الفتيات والشباب على حد سواء على ارتدائها خلال فصلي الصيف والربيع لحماية أعينهم من أشعو الشمس الضارة، وتتغير الموضة الخاصة بها كل عام مثلها كمثل الأزياء، وقد نشر موقع مجلة "elle" أحدث صيحات موضة النظارات الشمسية في صيف 2020.

وتتنوع أشكال النظارات الشمسية وتصميماتها طوال الوقت، تلك التي تختار الفتيات منها التصميم المناسب لشكل الوجه، ويبدو أن النظارات ذات اللون الأسود اختفت من ساحة الموضة، وحلت محلها تلك ذات الألوان الصيفية المختلفة والمميزة، وحتى تلك ذات الزجاج الأسود يكون الإطار الخاص بها بلون مبهج مميز يتناسب مع فصل الصيف.

لم تكن ألوان النظارات الشمسية التي سيطرت على موضة صييف 2020 فقط هي المميزة، بل امتد الأمر أيضًا إلى أحجامها المختلفة والمتنوعة، حيث ظهرت تلك الضخمة، وأخرى صغيرة الحجم، وكذلك هناك النظارات الشفافة إلى جانب الملونة.

وتنوعت الألوان بين الأزرق والفوشيا والاخضر والأحمر، وظهرت أيضًا ألوان النيون، كما تنوعت إطارات النظارات بين المستديرة والمربعة والـ Cat eyes، وكانت التصميمات مستوحاة من حقبة الستينات والسبعينات.

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