ارتفاع معدل التضخم في الصين إلى 2.7% خلال شهر يوليو

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن معدل التضخم في الصين ارتفع خلال شهر يوليو الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الأطعمة بعدما عرقلت الفيضانات حركة النقل، وزيادة تباطؤ انخفاض الأسعار التي تبيع بها المصانع البضائع لتجار الجملة مما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي.





وبحسب "الألمانية" قد ارتفع معدل التضخم إلى 7ر2 % خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 5ر2% في يونيو الماضي، بحسب ما قاله المكتب الوطني للاحصاءات.









وقد ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة سنوية تصل إلى 2ر13%، بعدما بلغت 1ر11% في يونيو الماضي. وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، من 9ر0 % في يونيو الماضي إلى 5ر0% في الشهر الماضي.



